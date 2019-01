Savet za šampu: Statistika kršenja kodeksa novinara sve gora, sunovrat profesionalnih standarda

Savet za štampu najoštrije je danas osudio naslovne strane tabolida na kojima su slike obnažene pevačice Jelene Karleuše ističući da su povredjeni svi profesionalni kodeksi i standari novinarstva i zakon, te da bi Ministarstvo informisanja moralo da reaguje.

Članica tog saveta, novinarka Tamara Skroza ukazujući na poražavajuću statistiku o kršenju kodeksa novinarstva u dnevnim novinama od avgusta do decembra ove godine, rekla je da današnje naslovne strane tablodia dokazuju da kršenje perofesionalnih standarda „ide ka nečemu što je niže od dna“.

„Od sinoć mi je muka što moram da izadjem pred vas i pričam o tabelama (koje govore o porastu narušavanja profesionalnih standarada), jer sva statistika pada u crnu vodu pred ovim danas. Ove naslovne strane ne treba da se kriju nego da se kače svuda da vidimo dokle smo došli. Ovo što je uradjeno sa Karleušom, činjenica da su njene genitalije jedina vest na naslovnim stranama Srpskog telegrafa, Inforemera i Kurira zapravo poništava sve ovo o čemu pričamo, a sa druge strane dokazuje statistiku da mi ubrzano idemo ka nečemu što je niže od dna“, rekla je Skroza.

Ona je kazala da je tim naslovnim stranama i tekstovima o Karleuši povredjeno sve što je moglo iz kodeksa novinara Srbije, pre svega pravo na privatnost, nagadjanja su predstavljena kao činjenice, a iznete su ozbiljne optužbe koje utiču na privatni život i njenu maloletnu decu.

Ona je istakla da naslovne strane sadrže pornografski sadržaj što kodeks i zakon zabranjuju.

„Sve ovo pokazuje u kakvom smo čabru“, istakla je Skroza.

Novinar Petar Jeremić je rekao da bi moralo konačno Ministarstvo kulture i informisanja da se probudi iz dubokog sna i da počne da radi ono što je njegov posao.

„Ovde je i zakon prekršen. Izlaganje porno sadržaja na naslovnoj strani je i zakonski prekršaj. Ministarstvo ništa ne radi, zabija glavu u pesak, a dužno je da se probudi i da počne da radi svoj posao“, kazao je Jeremić na konferenciji za novinare u Beogradu na kojoj je predstavljena analiza koliko se kršio kodeks od avgusta do decembra.

On je naveo da je od avgusta do decembra u osam dnevnih novina objavljeno 3.615 tesktova u kojima su prekršeni novinarski kodeksi i da je situacija po to pitanju sve gora.

„Šampion u kršenju kodeksa u tom period bio je dnevni list Alo sa 929 teskotva u kojima se krši kodeks, zatim Srpski telegraf sa 769, potom Kurir sa 701, Informer sa 600, Blic 307, Večernje novosti 216, Danas 57 i Politika 36 tekstova“, rekao je Jeremić.

On je kazao da je statiska sve gora i da je u odnosu na 2015. godinu kada su počeli da rade monitoring broj u kontanstom porastu, a da su ovi poslednji meseci rekordni.

Skroza je rekla da je ta tabela grafički prikaz sunovrata poštovanja profesionalnih standarda i da je potrebno staviti prst na čelo.

Ona je kazala da se najčeše u tekstovima kojima se krši kodeks krši pravo na pretpostavku nevinosti i da se pojedini stavovi i mišljenja i nezvanična saznanja predstavljaju kao činjenice.

Osvrnula se na pisanje o samoubistvu manekenke Marije Ćurčić navodeći da su se mediji utkrivali ko će objaviti intimnije detalje iz njenog života, da su davali detalje na koji način je samoubistvo izvršeno i mnoge druge stvari koje nemaju nikakve veze sa javnim interesom.

Skroza je ocenila i da vlasti izgleda odgovara to što tabloidi rade i da sve deluje kao da neki „master majnd puni ljudima glavu smećem“.

(Beta)