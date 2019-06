Sektor za vanredne situacije: Zbog poplava evakuisano 312 ljudi

Načelnik Uprave za vatrogasno-spasilačke jedinice i civilnu zaštitu Sektora za vanredne situacije Goran Nikolić rekao je danas da je do sada 312 ljudi evakuisano zbog poplava u Srbiji i da je evakuacija završena.

Nikolić je za Radio-televizija Srbiju (RTS) kazao da je evakuacija završena juče.

„Situacija se smirila, voda se povlači“, rekao je Nikolić i dodao da se sada radi na ispumpavanju voda.

On je kazao da „srećom ovaj put nije bilo mnogo bujičnih poplava“.

Nikolić je naveo da je u vanrednim situacijama potrebno da gradjani slušaju uputstva.

On je kazao da su vodotokovi bili zatrpani plastičnim flašama i da takve „pokretne deponije“ mogu dovesti do začepljena i samim tim do izlivanja vode.

(Beta)