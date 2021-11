Šekularac: Na terenu večeras 12 patrola komunalne milicije

BEOGRAD – Šef sektora za unutrašnju kontrolu komunalne milicije Ranko Šekularac izjavio je da je večeras, nakon što je na snagu stupila nova mera prema kojoj su kovid-propusnice obavezne u ugostiteljskim objektima od 20 sati, na terenu 12 patrola komunalne milicije i dva sanitarna inspektora.

Šekularac je u izjavi Tanjugu objasnio da se kontrola neće razlikovati od onoga što je komunalna milicija radila prethodnih dana, osim što su od večeras obuhvaćeni objekti igara na sreću, kao što su kladionice i kazina.

Naveo je da su u prvom talasu kontrole poštovanja obaveze posedovanja kovid-prousnica, koja je na snagu stupila 23. oktobra, komunalni milicajci delovali preventivno i edukovali kovid redare kako da obezbede kontrolu jer je to obaveza pružalaca usluga.

Šekularac je rekao da je broj kršenja mera u odnosu na broj kontrolisanih objekata relativno mali.

Podsetio je da su kazne za nepoštovanje mera za fizička lica 5.000 dinara, za ugostitelje, odnosno pravna lica 300.000, za odgovorno lice u pravnom licu 50.000, za preduzetnike 150.000, a za kovid redara 30.000 dinara.

„U zbiru za jedno pravno lice kazna može da bude i do 380.000, što može da bude dodatni podstrek za one koji su do sada imali dilemu da li da se pridržavaju ove mere da je poštuju, a za sve naše sugrađane da poslušaju apele i preprouke stručne i medicinskie javnosti da se vakcinišu i da predupredimo sve ono negativno što nam ovaj virus može doneti“, poručio je Šekularac.

(Tanjug)

