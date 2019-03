Sergej Trifunović: Ne znam ni ko je, ni kako se zove napadač Ksenije Radovanović

Lider Pokreta slobodnih gradjan Sergej Trifunović izjavio je večeras da ne zna ko je osoba koja je napala aktivistkinju incijative Ne davimo Beograd Kseniju Radovanović.

„Ko je osoba koja je učestvovala u incidentu, ja zaista nemam pojma. Ni ko je, ni kako se zove“, rekao je Sergej Trifunović agenciji Beta povodom tvrdnji aktivistiknje Ksenije Radovanović da je osoba koja ju je fizički napala bila u društvu Sergeja Trifunovića.

Ksenija Radovanović je u intervjuu za „Dojče vele“ rekla da je 8. marta na dodeli BeFem priznanja dobila udarac pošto je reagovala na bahato ponašanje i verbalne uvrede nepoznatog muškaraca, koji je stajao sa grupom ljudi medju kojima je bio i Sergej Trifunović.

Trifunović je kazao da ne poznaje tu osobu, da je samo stajala nedaleko od njega i bila u društvu osobe koju poznaje iz vidjenja i kojoj se javio, a da incident nije ni video, jer je bio okrenut ledjima, te da je samo čuo vrisak.

„Onda su taj tip i moj poznanik izjurili napolje, a ja za njima da vidim šta se desilo. Kada sam se vratio da popijem svoje piće sa prijateljima, dočekala me je nevidjena agresija njih pet, šest devojaka, koje su me vukle i izbacivale napolje tvrdivši da je moje ‘obezbedjenje’ udarilo jednu od njih“, rekao je Trifunović agenciji Beta.

Ksenija Radovanović je za „Dojče vele“ ispričala da je muškarac udario u glavu nakon što ga je polila vodom zbog bahatog ponašanja i verbalnih uvreda.

„On je najpre grubo prošao izmedju drugarice i mene odgurnuvši nas. To je nešto sa čime se žene svakodnevno susreću, ali u tako divnoj večeri, u tako divnom okruženju, ja takvo ponašanje nisam očekivala. Zaista je štrčao. I ja sam ga zamolila da obrati pažnju, a on se samo nasmejao i otišao. Posle 15 minuta ja sam pogledala u pravcu grupe ljudi sa kojima je stajao, medju kojima je bio i Sergej Trifunović. I kako sam se okrenula, on se meni obratio rečima šta gledaš ćorava, što je mene užasnulo. Ja sam zamucala, kako to misliš ćorava, jer imala sam naočare. On je ponovio šta je bilo, šta gledaš ćorava i već mi se uneo u facu i dosta je to pretećim glasom rekao. Ja nisam znala šta da radim, imala sam u čaši malo vode i onda sam ga polila iznad glave tom vodom, nakon čega me je udario u glavu. Naočare su mi odlete dva metra, a i ja metar“, rekla je ona.

Navela je da je napadač pobegao nakon toga, da je ona potražila naočare bez kojih ne vidi, a da je Sergej Trifunović prvo otišao za njim, a potom se na kratko vratio da vidi šta se desilo.

„Ja sam pokušala od njega da dobijem ime te osobe, ali on je odbio da kaže. Ja sam pozvala policiju, ali on je otišao pre nego što je policija došla“, kazala je Ksneija Radovanović.

(Beta)