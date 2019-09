Šest novih stadiona ulaganje kao jedna koncertna dvorana

BEOGRAD – Izgradnja šest novih stadiona ulaganje je jednako samo jednom od ulaganja u zdravstvo – kao što je rekonstrukcija Kliničkog centra ili jednom od ulaganja u kulturu kao što izgradnja koncertne dvorane u Beogradu, rekao je u izjavi za Tanjug direktor Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima Marko Blagojević.

On je ocenio da je izgradnja novih stadiona u Subotici, Zaječaru, Loznici, Kraljevu, Leskovcu i u Vranju veliko ulaganje „ali ni blizu veliko kao što je ulaganje u infrastrukturu u zdravstvu“.

„A za ulaganje u zdravstvo opredeljeno je milijardu evra koji će biti potrošeni u narednih 4-5 godina“, rekao je on i dodao da će biti „pokriveno sve “ od seoskih ambulanti, preko opštih bolnica, do klinika.

“ Izgradnja svih šest stadiona koštaće isto koliko jedan projekat u kulturi – nova nacionalna koncertna dvorana čija se izgradnja planira u Beogradu, i treba da košta 120 miliona evra“, rekao je Blagojević.

On je naveo da se projektovanje za nove gradske stadione privodi kraju i do kraja godine bi mogle da budu raspisane nabavke za izgradnju što znaci da bi na proleće izgradnja mogla da počne.

“ Ukoliko se isprate ti rokovi, a za izgradnju stadiona je neophodno oko 20 meseci, to znači da bi do kraja 2021. godine ti stadioni trebalo da budu gotovi i pušteni u rad“, kaže on.

Projektovanje Nacionalnog stadiona tek treba da počne, objasnio je Blagojević.

„U toku je međunarodna nabavka za izbor projektanta jer hoćemo da dobijemo nekoga sa iskustvom i referencama – profesionalnu kompaniju kojoj će biti povereno da pripremi jednu tako veliku, ozbiljnu i kompleksnu investiciju“, rekao je on.

Kako je objasnio do ulaganja u sportsku infrastrukturu dolazi pošto su nastale takve okolnosti „da to sebi možemo konačno da priuštimo, posle opredeljivanja velikih sredstava za ulaganje u zdravlje, prosvetu, nauku i kulturu“:

Pored izgradnje novih investiranja će biti i u stadione u Kragujevcu, Novom Sadu i u Nišu, gde će postojeći kapaciteti biti rekonstruisani.

„Nisu u pitanju samo stadioni iako oni jesu i najatraktivniji i najkompleksniji nego ceo program unapređenja sportske infrastrukture u Srbiji“, kaže Blagojević i dodaje da se ulaže u brojne višenamenske sportske hale i sale za fiskulturu po školama koje se rekonstruišu ili grade, kao i u izgradnju školskih bazena.

Školski bazen u Šidu će biti jedini javni bazen u tom mestu, objasnio je Blagojević.

On kaže da je smisao ulaganja u sportsku infrastrukturu jasan se želi promocija novih vrednosti, novih i zdrave stilove života, „a sa ovakvom infrastrukturom to ne biva „, i kako primer navodi stadion u Leskovcu koji se samo zove gradski a izgleda i ima infrastrukturu „kao seosko igralište“.

Novi stadioni u Srbiji neće biti samo fudbalski jer će u njima postojati prostori da postanu domovi i drugih sportova za koje se opredele gradovi u kojima su izgrađeni, rekao je Blagojević.

