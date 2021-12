Sibirska zima stiže u Srbiju: Posle Svetog Nikole temperature idu do -25 ºC

Posle Svetog Nikole u Srbiju stiže ledeni talas. Čekaju nas veoma niske temperature i ledeni dani, a živa u termometru danima će biti ispod nule, pišu mediji.

Meteorolozi upozoravaju da bi, prema dugoročnoj prognozi, ove zime u pojedinim mestima temperatura mogla da padne i na minus 25, koliko je poslednji put bilo u zimu 2012, navode Večernje novosti. Veći sneg će ponovo padati posle 25. decembra, a biće ga i za Novu godinu, dodaju prognostičari.

U Ivanjici, Guči, Sjenici, Krupnju, Lučanima, Ljuboviji i Novoj Varoši već je zbog snega proglašena vanredna situacija, a stručnjaci procenjuju da će do Nove godine vanredno biti u još najmanje desetak opština.

Direktor Republičkog hidrometeorološkog zavoda Jugoslav Nikolić kaže da će se narednih dana jutarnje temperature kretati od minus 6 do plus 2 stepena, dok će maksimalne dnevne biti od minus 2 do plus 7. Danas se očekuje pretežno suvo vreme, a onda će u četvrtak i petak u Beogradu i u nižim predelima biti kiše, povremeno i ledene kiše, i susnežice, dok će u višim planinskim predelima padati slab sneg.

„U subotu i nedelju biće slabog snega u centralnim i južnim predelima Srbije, dok će u Beogradu padati u ponedeljak. Količina padavina u ovom periodu neće biti velika i sneg neće stvoriti velike probleme. Ipak, niže temperature krajem nedelje mogu da izazovu probleme zbog moguće poledice i zato savetujem oprez, naročito vozačima“, naveo je Nikolić.

Kako je dodao, do kraja decembra zadržaće se izrazito hladno vreme sa povremenim naoblačenjima i snežnim padavinama.

„Oko Nove godine, od 25. do 28. decembra, imaćemo uslove za padavine u svim nižim predelima, a takođe 1. i 2. januara povećava se mogućnost za snežne padavine“, najavio je Nikolić.

„Mi smo prethodne godine imali blagu zimu, a ova je već pokazala gadnu narav. Sneg koji je već pao dugo će se zadržati, jer nećemo imati nagla otopljavanja“, kazao je Nikolić.

Da se od 20. decembra, kao i za novogodišnju noć, očekuje veoma hladno vreme, potvrdio je i meteorolog Ivan Ristić. Prema njegovim rečima, ledeni dani očekuju nas 22. i 23. decembra, kada se dnevna temperatura neće popeti iznad nule.

„Od 20. decembra temperatura će biti u postepenom padu, uz povremeni sneg. Posle 20. decembra dolaze ledeni dani. Tako će 22. i 23. decembra dnevna temperatura biti oko minus 5 stepeni. Sve do Nove godine nema otopljenja“, istakao je Ristić.º

