Sistem kontrole parkiranja u Beogradu 'Oko sokolovo' od utorka na više ulica uz veća ovlašćenja

Gradski nadzorni sistem Beograda „Oko sokolovo“ od utorka, 1. septembra, snimaće još 28 beogradskih ulica, uz sadašnje 93, radi suzbijanja nepropisnog parkiranja.

Uz to će, za potrebe Javnog komunalnog preduzeća „Parking servis“, proveravati plaćanje na uličnim parking-mestima, te kontrolori te firme to to više neće činiti pešice i više neće ostavljati na vozilima uplatnice ako je prekoračeno vreme plaćenog parkiranja.

Na svim zoniranim parking mestima, umesto kontrolora te poslove će automatski vršiti uredjaji tog sistema, montirani u vozilima za nadzor koja krstare ulicama.

Ukoliko se u sistemu utvrdi da nije plaćeno parkiranje za neko vozilo, biće u elektronskom sistemu izdata „dnevna karta“ za parkiranje kao da je trajalo čitav dan.

Da li su prekoračili dopušteno vreme i treba to da plate, vozači će moći da utvrde proverom na sajtu „Parking servisa“, gde će biti i podaci za uplatu, rekao je danas za TV Prva Darko Dujović, zamenik šefa Komunalne milicije.

On je podsetio da će oni koji „kartu“ plate u roku od osam dana, biti oslobodjeni polovine njene cene.

Dujović je ocenio da se „Oko sokolovo“ pokazalo kao „odlično rešenje“, jer je najveći deo posla na suzbijanju nepropisnog parkiranja postignut preventivnim uticajem tog sistema – vozači strahuju od kazne ako vozilo tog sistema snimi njihov nepropisno parkiran auto, pa ga tako i ne ostavljaju.

„Trotoari su mnogo prohodniji na Vračaru, gde su konstantno služili za parkiranje“, čime se povećala bezbednost pešaka i prohodnost ulica, rekao je Dujović.

Od 10. avgusta, kada je uvedeno „Oko sokolovo“, automatski je izdato više od 5.100 kazni.

Dujović potvrdio istinitost jedne fotografije na društvenim mrežama, na kojoj je prikazano da se vozilo tog sistema oštetilo češanjem o nizak plafon garaže na Mostarskoj petlji, ali kazao je da šteta nije bila velika, naplaćena je od osiguranja i vozilo je već sutradan bilo na zadatku.

Zamenik gradonačelnika Goran Vesić je na Fejsbuku objavio spisak od još 28 ulica kojima će od utorka patrolirati „Oko sokolovo“, pored sadašnje 93, te će tako pod nadzorom biti ukupno 121 ulica u širem centru grada, od ukupno više od 8.000 koliko ih ima u Beogradu.

Novododate ulice su Alekse Nenadovića, Baba Višnjina, Braće Nedić, Cara Uroša, Gospodar Jovanova, Gospodar Jevremova, Ivana Djaje, Kapetan Mišina, Kneginje Ljubice, Koče Kapetana, Kumanovska, Kursulina, Molerova i Mutapova.

„Oko sokolovo“ patroliraće i ulicama Nevesinjskom, Prote Mateje, Rige od Fere, Siminom, Smiljanićevom, Višnjićevom, Zmaja od Noćaja, Kičevskom, Patrijarha Gavrila, Cara Nikolaja Drugog, Zelenim vencem, Lominom, Vojvode Petka i Bore Stankovića.

(Beta)

