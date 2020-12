Sitni odroni na podrucju Zaječara,oprez i zbog jake košave

BEOGRAD – Na teritoriji Zaječara sitni odroni, duž nestabilnih kamenih kosina, u klisurama, usecima, zasecima, najviše ih ima na Đerdapskoj magistrali, gde se savetuje oprezna vožnja i pridržavanje saobraćajne signalizacije, koja obaveštava o odronima, saopštilo je JP „Putevi Srbije“.

Savetuje se oprez prilikom vožnje i prilagođena brzina kretanja uslovima na putu, jer se, prema upozorenju Republičkog hidrometeorološkog zavoda, u košavskom području do 8. decembra sa najjačim udarima na jugu Banata očekuje jak i olujni jugoistočni vetar, maksimalne brzine od 24 do 28 m/s (od 85 do 100 km/h), dok će udari košave na području Beograda dostizati 17 m/s (60 km/h).

(Tanjug)

