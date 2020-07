Skandalozni ispad lekarke u Novom Sadu: Vređala studentkinju zbog boje kože (video)

Na društvenim mrežama proširio se snimak incidenta koji je zabeležen u ponedeljak u liftu Medicinskog fakulteta u Novom Sadu kada je doktorka Milena Šćekić zatekla tamnoputu studentkinju i rekla joj da napusti lift zbog korone.

Dr Milena Šćekić napada studentkinju iz Irske, u zgradi Medicinskog fakulteta u NS.

Dr Milena Šćekić napada studentkinju iz Irske, u zgradi Medicinskog fakulteta u NS.

Nakon što joj je devojka rekla da se već vozila liftom sa drugim ljudima i da ne razume zašto mora da iz njega izađe doktorka joj je na engleskom jeziku rekla: ’’You go out because corona is now. You go out! F**k you!’ (Izađi napolje, korona je. Izađi! Je**i se)’

Nedugo potom u lift je ušla još jedna osoba, a napadnuta studentkinja je doktorku upitala zašto sa njom nema problem. Dr Šćekić joj je tada rekla: ’’With you I have a problem because you are a black krava.’’ (Sa tobom imam problem jer si crna krava)

Snimak ovog incidenta na društvenim mrežama izazvao je lavinu negativnih komentara uz osuđujuće poruke vezane za rasističke izjave jedne doktorke za koje jednostavno nema opravdanja.

Povodom skandaloznog, rasističkog ispada dr Milene Šćekić koja je brutalno izvređala jednu tamnoputu studentkinju iz Irske na novosadskom Medicinskom fakultetu oglasio se i Klinički centar Vojvodine gde je inače zaposlena pomenuta doktorka.

– Povodom snimka nemilog događaja, a koji se desio van prostorija Kliničkog centra Vojvodine, ali u kom je jedan od aktera lekarka zaposlena u ovoj zdravstvenoj ustanovi, Klinički centar Vojvodine ovom prilikom ovakvo njeno ponašanje i način komunikacije ocenjuje kao neprihvatljivo i najoštrije ga osuđuje – rečeno je „Blicu“ iz KCV.

