Skandalozni prilog na nacionalnoj televiziji, žene se upoređuju sa kravama (video)

Zaštitnik građana saopštio je danas da je pokrenuo postupak kontrole u zakonitosti rada Regulatornog tela za elektronske medije (REM), zbog priloga emitovanog na TV Hepi u kome se, kako se navodi, poredi medicinski zahvat na kravi i na ženi.

U prilogu novinar, objašnjavajući postupak lečenja steriliteta kod krava primećuje da bi „slično moglo da se primeni na žene, jer bi bilo jeftinije“.

“Možda bi doktori humane medicine i ginekolozi mogli da odu na neki lep kurs na Veterinarski fakultet, to bi nam diglo natalitet, a i bilo bi jeftinije. Cela procedura lečenja steriliteta uz pomoć prida košta ispod sto evra, spirala za krave košta 1800 dinara. Ali koštaju i hormoni itd. S obzirom na to da se kravi daju doze za goveda, za žene bi sigurno moglo da bude jeftinije od toga. Sigurno manje od hiljade i hiljade evra koliko daju naše žene pa i naša država na stranim klinikama”, kaže novinar.

Prilog je pokrenuo lavinu negativnih komentara na društvenim mrežama, a u raspravu se uključio i novinar Uroš Davidović.

– Ljudi , ja sam kritikovao efikasnost našeg sistema kada dođe do vantelesne. Loša je. To je sve. No, to je bolno pitanje, to razumem ali uvrede ne razumem, nije na mestu, tim pre što je namera bila dobra …a lično sam u udruženju koje pokušava da popravi stvari .Zato sam ljut – poručio je novinar, na šta su mu Tviteraši rekli da je njegov izbor reči, šta god da je mislio pod time što je rekao, neoprostiv.

U saopštenju zaštitnika građana se objašnjava da je postupak pokrenut u skladu sa članom 24. stav 1. Zakona o Zaštitniku građana, a na osnovu saznanja dobijenih iz sredstava javnog informisanja, u kojima se navodi da je u nedelju 9. avgusta oko 08.50 časova, nacionalna televizija „Hepi“ emitovala prilog u kome je poredila medicinski zahvat na životinji i ženama – praveći tako direktnu paralelu između žena i krava.

Zaštitnik kaže da se u tom prilogu, koji govori o metodu lečenja steriliteta kod krava, preporučuje da se, iz razloga ekonomičnosti, taj metod primeni i na žene.

Između ostalog, ukazuje Ombudsman, predloženo je da doktori medicine i ginekolozi pohađaju kurs na Veterinarskom fakultetu što bi, po mišljenju autora, doprinelo rastu nataliteta, a troškovi lečenje steriliteta žena po metodima koje se primenjuju kod krava bili bi znatno povoljniji.

Zaštitnik građana zatražio je da REM u roku od 15 dana dostavi izjašnjenje o svim činjenicama i okolnostima koje se odnose na predmetni slučaj i obavesti da li je pokrenulo postupak kontrole rada nacionalne televizije na kojoj je emitovan navedeni prilog, kao i o ishodu kontrolnog postupka.

