SKGO: U reformskim procesima ne mogu učestvovati ljudi bez novih znanja

Generalni sekretar Stalne konferencije gradova i opština (SKGO) Djordje Staničić izjavio je danas da u reformskim procesima u zemlji koji su u toku, ne mogu da učestvuju ljudi koji nisu dovoljno edukovani i koji nemaju dovoljno savremenih znanja i ukoliko samo rukovodstvo opštinskih uprava nije u stanju da proceni dokle je stigla njihova opštinska uprava i zaposleni.

On je na konferenciji „Sistem upravljanja ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi“ rekao da postoji potreba da se gradovi i opštine edukuju u toj oblasti jer je važno da imaju kvalitetne kadrove i upravljaju njima.

„Naš rad sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave i Nacionalnom akademijom za javnu upravu dovodi do toga da osmišljavamo najbolje programe i obuke koje su potrebne na lokalu, ali istovremeno mi kao organizacija insistiramo i na programima obuke koje osmišljavaju same lokalne samouprave, gde one vide svoju specifičnu potrebu da se u nekoj oblasti obučavaju“, naveo je Staničić.

Prema njegovim rečima važno je unaprediti znanja, ali i utvrditi gde ona fale kako bi se odgovorilo na adekvatan način zahtevu koji dolazi iz različitih oblasti.

Zamenica šefa misije Saveta Evrope u Srbiji Nadja Ćuk rekla je da je, uprkos značajnom napretku, potrebno nastaviti sa radom na profesionalizaciji, visokim etičkim standardima i transparentnosti službeničkog sistema lokalnih samouprava u Srbiji.

Ona je govorila o glavnim dometima trogodišnjeg rada na uvodjenju sistema upravljanja ljudskim resursima, konkretno završenoj drugoj fazi programa u kojoj je učestvovalo 50 lokalnih samouprava.

„Upravljanje ljudskim resursima je kontinuiran proces koji zahteva jačanje kapaciteta zaposlenih, rukovodilaca, ali i inovativna zakonska rešenja. Potrebno je raditi na održivosti rezultata koji nisu za kratkoročnu upotrebu i tu deo odgovornosti leži i na lokalnim samoupravama“, istakla je Ćuk.

Pomoćnica ministra državne uprave i lokalne samouprave Jasmina Benmansur, rekla je da su ostvareni reformski ciljevi planirani do 2020. godine, ali da će se nastaviti istim tempom sa posebnim akcentom na donošenje nove strategije o reformi javne uprave.

Benmansur je izjavila da će kod unapredjenja sistema velika pažnja biti usmerena na korišćenje svih raspoloživih mehanizama, posebno na sistem vrednovanja radne uspešnosti i na potrebe zaposlenih za usavršavanjem.

(Beta)

