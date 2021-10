Skupština BG 8. novembra o planu regulacije šinskih sistema

BEOGRAD – Zamenik gradonačelnika Goran Vesić izjavio je danas da će se 8. novembra Predlog plana generalne regulacije šinskih sistema naći pred odbornicima na sednici Skupštine Grad Beograda, nakon čega se može izdati građevinska dozvola i početi sa izgradnjom metroa.

Kada je u pitanju metro neke primedbe su prihvaćene, komisija radi i završiće svoj posao do 8. novembra. To je poslednji neophodan korak kako bismo počeli izgradnju metroa, rekao je Vesić.

On je naglasio da plan generalne regulacije šinskih sistema nije samo važan zbog metroa, nego i zbog BG voza.

Na taj način će se povezati Surčin i Obrenovac s novim linijama koje sada ne postoje, a pojačaće se i linije prema Mladenovcu, Barajevu i Sopotu. Svi stanovnici prigradskih opština za četiri, pet godina će imati na svakih 10 do 12 minuta voz do centra grada „u špicu” i 45 minuta „van špica”. Ovo će omogućiti da živite u Mladenovcu i radite u Beogradu i obratno kao i to da funkcionišemo kao jedna celina, rekao je Vesić za RTS.

On je podsetio da će se proširiti i tramvajske linije za 42,6 kilometara.

Produžićemo tramvaj od Požeške prema Ceraku, od Jurija Gagarina prema Ledinama i Bežanijskoj kosi, od Bogoslovije na Adu Huju pa mostom na levu obalu Dunava. Tako će se omogućiti da tramvaj bude još prisutniji u gradu što znači skoro potpuni prelazak na šinski sistem prevoza, zaključio je Vesić, preneo je Sdekretarijat za informisanje.

(Tanjug)

