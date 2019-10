Smeši nam se MIHOLJSKO leto?

Početak nedelje donosi hladno vreme za ovo doba godine, a zatim nas očekuje naglo otopljenje i maksimalne dnevne temperature do 27 stepeni.

Prema najavama meteorologa narednih par dana biće prohladno, ali možete da odložite kišobrane jer neće biti padavina.

– Danas nas tokom celog dana čeka smena sunca i oblaka. Hladno je za ovo doba godine, a maksimalna dnevna temperaturama biće od 14 do 18 stepeni. Tokom noći doći će do razvedravanja. U utorak će jutro biti vedro i veoma hladno, a ponegde se očekuje i slab prizemni mraz. Jutarnja temperatura biće oko nule, dok će dnevna iznositi od 13 do maksimalnih 17 stepeni, koliko će biti u Beogradu – kaže meteorolog Đorđe Đurić.

Nakon hladnog perioda za ovo doba godine, predstoji nam jedan topao dan, a zatim ponovo prolazno naoblačenje praćeno kišom i grmljavinom.

– Sreda će početi svežim i prohladnim jutrom, ali se tokom dana očekuje toplije vreme sa maksimalnim temperaturama od 20 do 25 stepeni, na jugoistoku zemlje i do 27. Tokom noći doći će do naoblačenja koje će u četvrtak, uz zahlađenje, doneti prolazne pljuskove i grmljavinu, a prosečna dnevna temperatura biće oko 18 stepeni – objašnjava Đurić.

Sunce i kiša, pa Miholjsko leto

Kraj naredne nedelje ponovo će obeležiti sunčani intervali i znatno toplije vreme za ovo doba godine. Prema prvim najavama meteorologa čeka nas Miholjsko leto.

– Biće sunčano i veoma toplo za sredinu oktobra. U petak nas očekuje još jedan dan sa smenom sunčanih intervala i umerene oblačnosti, sa masimalnom dnevnom temperaturom oko 20 stepeni. Vikend će biti topliji, pa nam sledi Miholjsko leto i prema prvim prognozama maksimalne dnevne temperature mogle bi da budu i preko 25 stepeni – kaže Đurić.

Dakle, ukoliko volite zimu i sneg, moraćete da pričekate jer još uvek nema najava za snežne padavine.