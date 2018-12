Sneg u Srbiji sutra uveče

U Srbiji će sutra biti oblačno vreme, ponegde sa snegom, dok se očekuje da će u većini krajeva od večeri napadati pet do 10 santimetara snega, saopštio je danas Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

RHMZ je upozorio da se od petka uveče ponegde u centralnim i južnim predelima očekuje kiša koja će se lediti pri tlu.

Više snega meteorolozi očekuju na severu i zapadu, u subotu popodne i na istoku, a ponegde će napadati i 20 santimetara snega.

Sutra će u Srbiji duvati slab do umeren jugoistočni vetar koji će se pojačati krajem dana na jugu Banata i u donjem Podunavlju. Jutarnja temperatura biće od minus pet do nula stepeni, a najviša dnevna od nula do šest stepeni.

U Beogradu će sutra biti oblačno vreme, popodne, uveče i noću sa snegom koji će se zadržati na tlu. Duvaće slab do umeren jugoistočni vetar. Jutarnja temperatura biće oko minus jedan, a najviša dnevna oko jedan stepen.

U Srbiji će u narednih sedam dana biti oblačno i hladno vreme.

U subotu se očekuje formiranje ili povećanje snežnog pokrivača, dok će kiša padati samo na jugu i jugoistoku i ponegde se lediti pri tlu.

Sneg će u nedelju prestati da pada i uslediće kratkotrajno razvedravanje, prvo na zapadu.

Sledeće sedmice će biti vrlo hladno vreme, ujutro sa slabim i umerenim mrazom i dnevnom temperaturom oko nule, dok će u brdsko-planinskim predelima padati slab sneg.

Biometeorološka prognoza za petak, 14. decembar:

Meteorološke prilike biće nepovoljne za većinu hroničnih bolesnika, a poseban oprez se savetuje osobama sa srčanim i respiratornim oboljenjima. Moguće meteoropatske reakcije su promenljivo raspoloženje, osećaj malaksalosti i bolovi u mišićima.

(Beta)