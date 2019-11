Snimak ruskog obaveštajca i srpskog zvaničnika autentičan (video)

Bezbednosno-informativna agencija potvrdila je autentičnost snimka na kojem ruški obaveštajac Georgij Kleban daje novac jednom, navodno srpskom oficiru.

Snimak je definitivno autentičan i na njemu se nedvosmisleno nalazi ruski obaveštajac Georgij Kleban, rečeno je Tanjugu u BIA.

Kada je reč o drugom čoveku sa snimka, za koga su mediji objavili da je srpski agent, u BIA kažu da na tom slučaju intenzivno rade VBA i sve ostale bezbednosne službe, uključujući i samu BIA, kako bi svi relevantni podaci biti postupni državnom vrhu.

Appears that – despite popular belief – some people in Serbian intel/law enforcement is not too happy with GRU's activities in Serbia. This video of a GRU officer allegedly bribing an unnamed Serbian official was leaked to news media today https://t.co/QcIHkFWOIn

— Christo Grozev (@christogrozev) November 17, 2019