Snimak zlostavljanja deteta u vrtiću koji je šokirao Srbiju

Gradski sekretar za obrazovanje i dečju zaštitu Slavko Gak potvrdio je da je snimak zlostavljanja deteta u privatnom vrtiću „Zamak“ autentičan.

Gak je naveo je da je u četvrtak delimično sprovedena vanredna kontrola koja je prekinuta zbog pogoršanja zdravstvenog stanja direktorke vrtića.

Gostujući na RTS-u, Gak je rekao da je Sekretarijat odmah reagovao nakon što im se po tom pitanju obratila redakcija jednog dnevnog lista. Kako je dodao, Sekretarijatu nije stigla nijedna predstavka građana po pitanju rada vrtića na Voždovcu.

„Snimak jeste autentičan. Dogodilo se upravo to u toj predškolskoj ustanovi“, rekao je Gak.

Gak je poručio da će se lično zalagati da se proces sprovede do kraja i da će zahtevati najstrožu kaznu, kada su počinioci zlostavljanja u pitanju, ali i za predškolsku ustanovu.

„Želim da naglasim da ovakvo ponašanje bilo koga nije dozvoljeno ni u državnoj, ni u privatnoj predškolskoj ustanovi“, kazao je Gak i dodao da bi potpuno iste zahteve imao da se zlostavljanje dogodilo u državnom vrtiću.

​On je naveo da tokom jučerašnje vanredne kontrole inspekcija nije dobila pismene izjave zbog pogoršanja zdravstvenog stanja direktorke vrtića, koja je i supruga vlasnika vrtića.

„Ono što je kroz usmeni razgovor do tog momenta sa njima prosvetna inspekcija uspela da konstatuje jeste da gospođa koja se vidi na snimku, koja vrši jedan vid fizičkog nasilja se vodi u predškolskoj ustanovi kao spremačica“, naveo je Gak.

Naglasio je da u narednom periodu mora da se utvrdi ko su ljudi koji vrše i koji sprovode vaspitno-obrazovni program u toj predškolskoj ustanovi i da je to prvo i ključno pitanje, kao i to da li imaju dovoljno vaspitača, da li su oni adekvatno školovani i da li imaju licence.

„Ukoliko se ispostavi da je sve onako kako danas imamo preliminarno, samo iz usmenog razgovora sa direktorkom vrtića, zaista ću tražiti najstrožu kaznu, a jedna od tih je i najrigoroznija — da se ova predškolska ustanova zatvori i da se licenca poništi“, istakao je Slavko Gak.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.