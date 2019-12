Snimci užasa: Osnovci se krvnički tuku i klipove prodaju za 50 dinara (video)

UČENICI OSNOVNE ŠKOLE "VUK KARADŽIĆ" SVAKODNEVNO ORGANIZUJU TUČE ZBOG NAVODNE PRODAJE SNIMAKA ZA JUTJUB (video)

NEVIDJEN SKANDAL U NOVOM PAZARU || UČENICI OSNOVNE ŠKOLE "VUK KARADŽIĆ" SVAKODNEVNO ORGANIZUJU TUČE ZBOG NAVODNE PRODAJE SNIMAKA ZA JUTJUB (video)Kako Sandzak Haber saznaje, nesvakidašnja pojava trese rukovodstvo osnovne škole "Vuk Karadžić" u Novom Pazaru a roditelji su nakon ovih saznanja potreseni i brinu za bezbednost svoje dece. Naime, kako nam priča jedan od roditelja učenika sedmog razreda ove škole, grupe učenika se sastaju nakon ili pre časova u blizini škole na zakazane tuče koje snimaju mobilnim telefonima i posle prodaju snimke drugim učenicima za 50 dinara kako bi videli kako kažu oni "ko je koga prebio".Iako škola ima zakonski svakodnevno rasporedjenog policajca koji je zadužen za bezbednost dece, ipak do ovih nemilih scena svakodnevno dolazi jer se pažljivo bira trenutak kad on nije u blizini ili se ide ulicu, dve dalje od škole kako bi se tuča održala.Kako je rečeno od strane jednog nastavnika, zadnjih dana su intenzivirani vanredni roditeljski sastanci kako bi se roditelji učenika upoznali sa novonastalim dogadjajima sa ciljem da se spreči dalje nasilničko ponašanje pojedinaca koje može dovesti i do tragičnih posledica.

