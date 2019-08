Spektakl na Trgu republike prvog vikenda posle kraja radova

BEOGRAD – Prvog vikenda nakon završetka radova na Trgu republike, odnosno 7. septembra, u organizaciji Narodnog pozorišta tu će biti održan događaj u kojem će učestvovati kompletan ansambl sa oko 300 ljudi, najavio je danas glavni gradski urbanista Marko Stojčić.

„Zakazan je koncert, razni performansi i tada ćemo videti Trg republike u punom sjaju“, rekao je Stojčić.

Podsetio je da će radovi na rekonstrukciji tog trga biti završeni do 1. septembra i dodao da se trenutno najviše radi na postavljanju kocke na kolovozu.

„Plato trga je skoro završen i preostalo je da se postavi mobilijar. Neće biti velikih promena kada je saobraćaj u pitanju, što važi i za semafore, izuzev brzine koja će biti ograničena i definisana kao ‘režim usporenog saobraćaja’, a postojaće po jedna traka u svakom smeru“, rekao je Stojčić gostujući na „Studiju B“, saopštila je Gradska uprava.

Naveo je da je ideja da Trg republike bude veliki slobodan prostor što će, dodao je, biti prvi takav slučaj u 150 godina dugoj istoriji tog trga.

„Neće biti ničega što bi ometalo vizuelni identitet i imaćemo veliki slobodan prostor bez prepreka. Uz nova stabla koja smo postavili, postojaće i granitne klupe predviđene projektom, uz šest ili sedam ‘smart’ klupa gde će građani i gosti našeg grada moći da dopunjuju baterije mobilnih telefona i povezuju se na bežični internet kao u svim većim gradovima u svetu“, pojasnio je Stojčić.

Kako bi se obezbedilo dovoljno hladovine za prijatniji boravak, naveo je da će biti dodato i 12 manjih stabala u žardinjerama.

„Stabla koja su posađena biće kontrolisana u smislu visine i gustine krošnje nekoliko puta godišnje kako ne bi u potpunosti zaklonila Narodni muzej. ‘Deltin’ sat će biti uklonjen sa Trga republike. Dugo smo tražili novu lokaciju i na kraju smo odlučili da bude premešten na plato ‘Štark’ arene“, rekao je Stojčić.

Naveo je da su ostaci „Virtemberške kapije“, po nalogu Zavoda za zaštitu spomenika kulture, u potpunosti konzervirani i dodao da će na pločama koje će prekrivati Trg republike biće obeleženi delovi ostataka kapije kako bi građani mogli da se informišu o svemu što se nalazi ispod površine, a što je važno za istoriju Beograda i Srbije.

Glavni gradski urbanista je podsetio da je prostor koji zauzima Vasina ulica veoma blizu mesta gde se nalazila glavna ulica Singidunuma, kao i da postoje indicije da se između Vasine i Studentskog parka nalazi veoma lep deo Singidunuma sa zidinama, freskama i rimskim pločicama.

„Zbog toga je pokrenuto veoma ozbiljno arheološko istraživanje. Ukoliko se pronađu ostaci, svakako će to biti nešto što bismo mogli da pokažemo čitavom svetu. To bi moglo da promeni plan o izgradnji javne garaže i ukoliko se to dogodi, garaža će biti ‘pomerena’ na Trg republike“, rekao je Stojčić, dodaje se u saopštenju.

(Tanjug)