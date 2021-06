Spremite se, stiže zahlađenje

I danas će u Srbiji biti sunčano i veoma toplo, uz maksimalnu dnevnu temperaturu i do 40 stepeni. Posle podne i uveče mogući su lokalni pljuskovi i grmljavina.

Pre podne će u Srbiji biti sunčano i veoma toplo, dok u popodnevnim satima konačno stiže osveženje.

Posle podne i uveče biće promenljivo i nestabilno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Mestimično može biti obilnije kiše i grada.

Upozorenje na visoku temperaturu, zameniće upozorenje na kratkotrajne vremenske nepogode.

Najniža dnevna temperatura kretaće se od 17 do 25 stepeni, a najviša dnevna od 36 do 39. U pojedinim mestima porašće i do celih 40. Samo na severozapadu zemlje neće biti toplije od 35 stepeni.

Tokom dana će duvati slab vetar promenljivog pravca, a na severu i zapadu slab do umeren severozapadni.

Tokom vikenda ćemo predahnuti od letnje žege, ali već od ponedeljka će ponovo biti sve toplije.

