Spremite se: Stižu pakleni dani, a onda novi ALARM

35, 35, 36, 35… Tropske temperature, noći na 25-26 stepeni, narandžasti meteo alarm, potencijalno nepredvidivo nevreme, kao i izuzetno visok nivo UV zračenja, to je ono što nas očekuje u paklenom finišu nedelje.

Posle dužeg perioda kišnih dana usledile su visoke temprerature praćene velikom vlažnošću vazduha, a pravi temperaturni pakao nam tek sledi do kraja ove nedelje. Od danas do nedelje živa u termometru će ići i preko 35. podeoka! Računajući i ove do sada, imaćemo najmanje 11 vezanih tropskih dana (temperature preko 30 stepeni) u prvoj polovini juna, pa se mnogi već pitaju šta onda da očekuju u julu i avgustu koji slove za najtoplije mesece u godini.

Mnogima će, međutim, još veći problem predstavljati najava da nas čekaju i tropske noći u seriji (sa minimalnim temperaturama preko 20 stepeni), pa će prema prognozama Beograđani kretati na spavanje na 28-29, a buditi se na “samo” 23-24 stepena! A slično će biti i u drugim velikim gradovima. Pa ko izdrži…

– Od četvrtka do kraja nedelje sunčano i tropski toplo. Od sledeće nedelje očekuje nas pad temperature za nekih sedam-osam stepeni, tako da možemo reći da će se one vratiti u neke normalne vrednosti za ovaj period godine – kaže za “Blic” meteorolog Đorđe Đurić i dodaje da je moguća češća pojava padavina u toku naredne sedmice.

Ako se ostvare prognoze meteorologa, do kraja nedelje ćemo imati više dana sa temperaturom preko 35 stepeni nego cele 2018. godine. Lane, naime, živa u termometru u prestonici nijednom nije otišla preko 35. podeoka. Spasa od vrućine neće biti ni na planinama jer se i na Zlatiboru očekuju temperature od oko 30 stepeni.

– Neće biti olakšanja čak ni u vidu vetra, koji bi mogao da bude slab ili umeren. Vlažnost vazduha biće manja i ne bi trebalo da predstavlja problem. Osveženje će stići tek naredne nedelje, kada će temperatura biti za pet do osam stepeni niža, ali neće biti prijatnije. Tada će biti velika vlažnost vazduha, a biće i pljuskova sa grmljavinom – rekao je meteorolog Nedeljko Todorović za RTS.

Da je situacija ozbiljna potvrđuje i narandžasti meteo alarm koji će biti na snazi od četvrtka i to u celoj Srbiji, a to, kako stoji na sajtu RHMZ, znači da će “vreme biti opasno.”

“Prognozirane su opasne vremenske pojave, a takvog su inteziteta da mogu prouzrokovati materijalnu štetu i biti opasne po ljude i životinje. Treba biti vrlo obazriv, svestan rizika i redovno informisan o detaljima očekivanih meteoroloških uslova, kao i pratiti savete koje daju nadležne državne službe”.

Povrh svega, prognozirani su i veoma visoki nivoi UV zračenja. Normalan stepen zračenja je do pet, a danas kao i narednih dana UV indeks kretaće se od 8 do 10, što se smatra vrlo visokim, te je vrlo bitno da se građani čuvaju od direktnog izlaganja suncu. Visok nivo UV zračenja može izuzetno loše da utiče na zdravlje, a osim opasnih opekotina može da dovede i do raka kože, oštećenja očiju, pada imuniteta…

Najtopliji 18.6.1918.

Naredni dani biće jedni od najtoplijih svih vremena, barem kada je jun mesec u pitanju.

Prema dostupnim podacima, najtopliji junski dan ikada zabeležen u Beogradu bio je 18.6.1918. godine kada je izmereno 38 stepeni.

Nenajavljeno nevreme

Izuzetno jako i nenajavljeno nevreme pogodilo je prethodnih dana pre svega Hrvatsku i Sloveniju, a pljuskova koji “nisu bili u planu” bilo je i po Srbiji. Meteorolozi upozoravaju da bi i u naredna dva dana, u nekim delovima naše zemlje, moglo da dođe do sličnog nevremena. Nenajavljenog.

