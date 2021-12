Srbi u Posavini:Važno je da ostanemo ovde i budemo složni

ODŽAK – Pomoć koju smo dobili mnogo nam znači jer pokazuje da neko brine o našem narodu u Bosni i Hercegovini koji tu i treba da ostane, bude složan i međusobno se podržava, kažu srpske povratničke porodice iz Posavine, kojima je uručena pomoć u vidu poljoprivredne mehanizacije.

Pomoć, ukupne vrednosti dva miliona dinara, deo je projekata koje sufinansira Uprava za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu pri Ministarstvu spoljnih poslova.

Reč je o motokultivatorima, motornim testerama, trimerima i prskalicama za voće koje su dobile porodice iz kantona Posavina, a pomoć im je uručena 10. decembra u Novom Gradu, u opštini Odžak.

„Puno nam znači da neko vodi racuna i brine o našem narodu jer je važno da povratnički narod ostaje, da se bori, da ima želju da ostane i živi ovde“, rekla je Nada Šučur, koja je dobila motornu testeru.

Ona je istakla da se u Novom Gradu živi dobro, ali i dodala da je važno da srpski narod koji tu živi bude složan i da se međusobno podržava.

„To je najbitnije, da smo mi Srbi zajedno, sve ostalo se prevaziđe“, rekla je Šučur.

Slično mišljenje ima i Čedomir Borajević, koji je takođe dobio motornu testeru.

On je rekao da ima želje i nade za povratkom i istakao da Srbi u BiH mogu i moraju živeti, te da ni po koju cenu i ni pod kojim uslovima ne treba da prodaju svoju zemlju.

Povodom dodele poljoprivredne mehanizacije, Novi Grad je posetio direktor Uprave za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu Arno Gujon.

On je podsetio da je u Srbiju prvi put došao 2005. godine kako bi pomagao Srbima na KiM koji žive u enklavama, dodajući da je tada mislio da na Balkanu samo na KiM ima problema, ali da se uverio da je to slučaj i u drugim delovima regiona.

Naveo je da je, kada je u aprilu ove godine u prvi put bio u BiH i obilazio Srbe u drugim krajevima regiona, uglavnom povratnike, bio iznenađen zbog ekonomskog stanja, ali i zbog toga što, iako je prošlo mnogo godina od rata na ovim prostorima, neki ljudi i dalje žive okrenuti prema ratu i u srpskom narodu koji tu živi i dalje vide neprijatelje.

„Bio sam iznenađen hrabrošću, plemenitošću svih meštana sa kojima san razgovarao. Video sam da oni žive svoj život, ne žale se i ništa ne traže“, rekao je Gujon.

Izrazio je zadovoljstvo što kao direktor Uprave za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu može da pomogne.

„Poklonili smo vam multikultivatore, motorne testere…da li je to dovoljno? Nije. Nećemo promeniti vaše živote zahvaljujući toj pomoći, niti ste vi to tražili zato što i bez nas možete, ali mi bez vas ne možemo zato što kad pokazujemo brigu Srbije svima vama, od najstarijih do najmlađih, onda pokazujemo da smo solidarni, da smo jedan jedinstven narod. Mozda to zvuči paradoksalno jer sam Francuz, ali živeći sa vama osecam se kao deo vas i ono sto govorim, govorim iz srca jer tako osećam“, rekao je Gujon.

Predsednik srpskog građanskog udruženja „Posavina“ Damir Ivetić rekao je da ova pomoć daje novu energiju i snagu svim ljudima srpske nacionalnosti koji žive na teritoriji Posavskog kantona.

„Ovo je najveća konkretna pomoć koja je dodeljena povratnicima srpske nacionalnosti posle rata. Obećavam da nećemo stati na ovome. Za naredne godine planiramo da rehabilitujemo zadrugu koja je postojala ovde u Novom Gradu, da sledećeg puta dobijemo i traktore i mnogo veću mehanizaciju kako bi ljudi koji ovde žive od svog rada, poljoprivrede, mogli da prežive“, rekao je Ivetić.

Predsednik mesne zajednice Novi Grad Damir Kovačević zahvalio je Gujonu i Vladi Srbije na pomoći koja je, dodao je, svakako dobrodošla i ljudima mnogo znači.

Načelnik opštine Vukosavlje Borislav Rakić rekao je da dolazak Gujona u ove krajeve pokazuje da ipak postoji nada za povratak u Novi Grad, Dubicu i sva okolna mesta u kojima su pre rata živeli Srbi, a danas su Srbi povratnici.

Zahvalio je Gujonu što ih nije zaboravio, ali i Vladi Srbije na podršci koju pruža Vukosavlju.

„Ova pomoć je daleko veća nego ona finansijska koju dobijamo od Vlade Srbije zato što ovi ljudi vide da nisu zaboravljeni i da ima nade da će do kraja svog života živeti barem u nekim normalnim uslovima koje smo pre rata imali. Svi težimo ka tome, da se vratimo, obnovimo svoje kuće i živimo kao svi drugi“, kazao je Rakić.

Osim pomoći u vidu poljoprivredne mehanizacije, pomoć je dobilo i 35 srpskih i bošnjačkih porodica iz Bosanskog Petrovca kojima su juče, 11. decembra, uručeni ugovori o donaciji steonih junica, za šta je opredeljeno više od šest miliona dinara.

Takođe, u okviru projekata koje sufinansira Uprava za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu, opredeljeno je milion dinara za pomoć pčelarima u Bosanskom Grahovu.

(Tanjug)

