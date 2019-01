Srbija dobija „leteće topovnjače”

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će Vojsci Srbije tokom ove godine biti isporučeno sedam novih helikoptera iz Rusije, što kako je rekao, uz devet Erbasovih helikoptera H-145 koji su već kupljeni za potrebe vojske i policije, znači da će Srbija dobiti „više ispravnih i mnogo vrednijih letelica nego u prethodnih 30 godina”.

Vučić je povodom posete ruskog predsednika Vladimira Putina Beogradu, kazao da dve zemlje imaju veoma dobru vojno-tehničku saradnju kao i da su tokom razgovora potvrđene narudžbine različitih odbrambenih sistema iz Rusije.

„Ove godine dobijamo sedam novih helikoptera, četiri Mi-35 koji su među najmodernijim i najboljim borbenim helikopterima na svetu. Vidim da ih neki u okruženju koji razvijaju mrežnju prema Srbiji i meni zovu ‘Vučićevim vražjim kočijama’, to nisu nikakve kočije, to su divne letelice, veoma moćne za odbranu zemlje”, kazao je Vučić.

On je kazao da će iz Rusije tokom godine stići u Srbiju i tri nova transportna helikoptera Mi-17. „Sa devet helikoptera H-145 koje smo kupili od Erbasa, dobićemo ove godine više ispravnih i mnogo vrednijih letelica nego u prethodnih 30 godina. To dovoljno govori o stanju našeg budžeta, naših javnih finansija”, kazao je predsednik Srbije. Vučić je dodao da će biti nastavljena modernizacija 14 lovačkih aviona MiG-29 RV i PVO ugradnjom kako je rekao, „najmodernijih radarskih sistema”.

Mi-35 je upotrebljavan u Siriji, a osnovna verzija Mi-24 u mnogim lokalnim ratovima

„Oni nam čuvaju nebo od svih uljeza i suština je ko će koga pre da vidi u vazduhu pošto su rakete vazduh-vazduh manje-više slične. Taj koji pre vidi protivnika u vazduhu, ima prednost, zato smo posebno uložili u radare za naše avione. Sve to treba da bude završeno do polovine 2020. godine i tada će odbrambena moć Srbije biti značajno uvećana u odnosu na sve ono što smo do sada imali”, kazao je Vučić, prenosi Beta.

Kada Vojska Srbije bude dobila jurišne, borbene helikoptere Mi-35, imaće letelicu kakvu ni JNA nije imala. Naime, do sada isporučene letelice Mi-17 (modernizovana varijanta Mi-8) i „mig 29” poznate su generacijama naših pilota. Za protivoklopnu borbu, odnosno podršku sopstvenim snagama na zemlji, što je osnovna namena Mi-35, sada je predviđen laki helikopter „gazela”.

Nekadašnja Jedinica za specijalne operacije RDB-a MUP-a Srbije imala je dva helikoptera Mi-24, a Mi-35 je zapravo njegova izvozna modernizovana varijanta, i oni su predati vojsci ali su svoj letni vek završili skrajnuti na stajanci aerodroma u Batajnici. Mi-35 poznat je i kao „leteća topovnjača”.

Isporuka tri transportna helikoptera Mi-17, sa tri koja se već nalaze u sastavu Ratnog vazdihoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane, praktično će pokriti minimum potreba Vojske Srbije kada je reč o letelicama ovog tipa. Tu je i još nekoliko helikoptera Mi-8 nasleđenih od JNA koji i danas lete.

Kada je reč o „migovima 29”, predsednik Srbije je, uprkos različitim spekulacijama vezanim za modernizaciju ovih lovačkih aviona, ponovio da će ovi avioni dobiti nove radare i rakete vazduh-vazduh.

Srbija će dobiti i devet „Erbasovih” helikoptera H-145M, od kojih će pet otići u Vojsku Srbije a četiri u Helikoptersku jedinicu MUP-a Srbije. Vojni helikopteri biće namenjeni za dejstvo po ciljevima na zemlji, prevoz specijalaca, traganje i spasavanje.

(Politika)