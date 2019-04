Srbija dobila more!

Valjevo i Soči su na korak od bratimljenja, a tome u prilog ide Sporazum o prijateljstvu koji su potpisali predsednik Gradske skupštine Sočija Viktor Petrovič Filonov i predsednik Skupštine grada Valjeva Milorad Ilić.

Svečanosti u olimpijskom gradu na Crnom moru prethodio je sastanak kom su prisustvovali gradonačelnik Sočija Anatolij Pahomov, deputat Jurij Sergejevič Nemcev, predstavnici lokalne administracije i članovi srpske delegacije koju je predvodio narodni poslanik Dragomir J. Karić, član Parlamentarne grupe prijateljstva Srbije i Rusije.

Istaknuto je da su stanovnici Srbije zainteresovani za odmor u poznatom letovalištu, a razmatrane su i mogućnosti realizacije velikih projekata u oblasti građevinarstva, kulture, kao i razmene studenata.

Karić je za medije u Rusiji, koji su opširno izveštavali o ovom događaju, ukazao na potrebu uvođenja direktne avionske linije između Beograda i Sočija, sa čim se složio i gradonačelnik Pahomov, koji od saradnika traži da sa avio-prevoznicima razmotre najbolje opcije.

Ideju o saradnji između Valjeva i Sočija razvili su pre dve godine mladi poslanici na Festivalu omladine i studenata, nakon čega je usledio niz sastanaka gradskih čelnika.

„Kada sam gradonačelniku Pahomovu rekao da Srbija nema more i da možemo sa njima da sarađujemo, on je odmah rekao: od danas Srbija ima more! Direktan let od Beograda do Sočija trajao bi dva sata i spremni su da uspostave tu liniju. Treba imati u vidu da u Sočiju sezona traje 365 dana u godini. Evo sad je april, ljudi se kupaju, a gore na planini od 2.900 metara ima mnogo snega i skijanje je u punom jeku“, precizirao je Karić.

Ideju o bliskoj saradnji između Valjeva i Sočija razvili su pre dve godine mladi poslanici na Festivalu omladine i studenata, nakon čega je usledio niz sastanaka gradskih čelnika, koji su na kraju doveli do potpisivanja sporazuma koji je prethodnica bratimljenju.

Dogovorena je nova poseta Valjevu gradskih čelnika Sočija, koji su zainteresovani da dovedu investitore koji će da ulože u izgradnju postrojenja za preradu voća, povrća i mesa u Zapadnoj Srbiji. Osim u Valjevu, za njih će biti priređene prezentacije u Užicu, Šapcu i Čačku.

(Sputnjik)