Srbija sve siromašnija: Pola miliona ljudi živi sa 400 dinara dnevno

Nedavno je iz Vlade Srbije stigla poruka da su gotovo iskorenjeni ekstremni vidovi siromaštva, a upravo prema podacima Vlade pola miliona ljudi živi sa manje od 400 dinara dnevno, odnosno nema za osnovne životne potrebe, dok se broj ekstremno siromašnih ne smanjuje već godinama.

– Ekstremno siromaštvo podrazumeva da čovek nema ni za hleb, to su uglavnom beskućnici. Apsolutno siromaštvo je svaka osoba koja nema 12.000 dinara mesečno, odnosno koja ne može da zadovolji osnovne potrebe za hranom, da kupi sebi odeću, plati račune… U toj nekoj kategoriji je četvoročlana porodica koja nema primanja veća od 32 hiljade dinara – izjavila je novinarka lista „Danas“ u emisji Info biz na kanalu N1.

Bukvić je precizirala da ekstremno siromaštvo nije iskorenjeno.

– To je na nekom procentu od 0,1 odsto, to su ti ljudi koji nemaju ni za hleb. Ali to ekstremno siromaštvo imali smo i pre 18 godina. Međutim, apsolutno siromašnih u Srbiji je pola miliona, dakle 7,3 odsto. To su dakle oni koji žive sa oko 400 dinara dnevno – navodi novinarka.

Kako u Evropi ne postoji ta podela na ekstremno i apsolutno siromašne, već postoje samo ekstremno siromašni, Bukvić smatra da je tu zapravo došlo do zabune jer je Svetska banka objavila podatke da je u Srbiji ekstremno siromaštvo 7,2 odsto.

– Verovatno su naši odavde poslali njima pogrešne podatke. Tako da ispalo je na toj tabeli Svetske banke da je stopa ekstremnog siromaštva u Srbiji zapravo 7,2, a to je u stvari to apsolutno siromaštvo. Oni ne prepoznaju takve podele kakve kod nas postoje – naglašava Bukvić i dodaje da je apsolutno siromaštvo smanjeno za nijansu u prethodnim godinama.

– Pre 12 ili 13 godina bilo je 8,8. Pre 2008. bilo je na 6,1 odsto, da bi sada imali ovaj poslednji podatak za 7,2.

Uzroka je mnogo, kako kaže, jedan je na primer odlazak ljudi iz Srbije.

– I nije problem samo o plati već i o celom sistemu i ljudi ne vide više perspektivu. Poslednji izveštaj koji je bio povod za pisanje tih tekstova, koji je objavio Vladin tim koji se bavi time. Analiziran je period od 2014. do 2017. i u jednom trenutku se pominje da je u tom periodu iz Srbije otišlo 117 hiljada ljudi – rekla je na kraju novinarka list „Danas“.

