Srbija u „crvenom“: Novi talas obilnih padavina širom zemlje, evo do kada će trajati

Skoro svi delovi Srbije danas su pod crvenim meteoalarmom. Najavljene nove, obilne, snežne padavine, koje će trajati do sutra.

Danas se očekuju nove snežne padavine koje će se pojačati posle podne, tokom noći i u subotu ujutru kada će u većini krajeva doći do povećanja snežnog pokrivača za novih 15 do 30 centimetara, negde i preko 40, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod Srbije.

Jutarnja temperatura od -3 do nula, najviša dnevna od nula do tri stepena. U Beogradu se danas i u noći ka suboti očekuje dodatnih 10 do 20 centimetara, tako da će ukupna visina snežnog pokrivača u subotu biti oko 30 centimetara, a u pojedinim delovima grada i više. Dnevna temperatura bez veće promene od -2 do nula stepeni.

Slab sneg već je počeo da pada na jugu i jugoistoku zemlje, a u toku dana, odnosno od podne stići će i do ostalih krajeva zemlje. U početku će to biti sneg slabijeg intenziteta, ali će se on pojačati.

„Te snežne padavine trajaće od popodne, tokom noći do sutra ujutro. Zato je zato RHMZ objavio meteo- alarm sa crvenim upozorenjem“, rekao je meteorolog RHMZ-a Nedeljko Todorović za TV Prva.

Prema prognozi za narednih sedam dana, u subotu će biti oblačno sa snegom, a po podne će doći do postepenog prestanka padavina. U nedelju ujutru slab i umeren mraz, tokom dana suvo i toplije. U ponedeljak novo naoblačenje sa kišom koje ce prvo zahvatiti severne i zapadne predele Srbije. Na planinama će padati sneg. Do kraja perioda pretežno oblačno, mestimično sa kišom i susnežicom, u brdsko-planinskim predelima sa snegom.

(Tanjug)