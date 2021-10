Srbija već postigla rodnu ravnopravnost u IKT sektoru (FOTO/VIDEO)

U Evropi u proseku samo 18 odsto zaposlenih u IKT oblasti čine žene, a od ukupnog broja učenika koji pohadjaju predmete iz ove oblasti, samo 17 odsto su devojčice. Zbog toga je predsednica Vlade Srbije Ana Brnabić, na konferenciji kompanije Huawei „Women in tech“, istakla da je Srbija jedan od lidera u Evropi po učešću žena u sektori IKT, ukazujući da je u toj oblasti već postigla rodnu ravnopravnost.

“U našoj Kancelariji za IT i eUpravu 65 odsto zaposlenih su žene. Želimo da taj trend prenesemo na čitavu IT industriju. Verujem da će se rodna ravnopravnost, koju smo već uspeli da postignemo u IKT sektoru, ne samo održati, već da će žene činiti većinu i da ćemo u budućnosti možda govoriti o tome kako možemo da pomognemo muškarcima da imaju vodeću ulogu u tom sektoru, ali je to problem koji ćemo tek rešavati, jer smo ovaj već rešili“, rekla je Brnabić.

Broj zaposlenih u IKT sektoru u Srbiji, kako je navela, za poslednjih pet godina porastao više od 50 odsto na preko 80.000 ljudi, dok je prosečna zarada u ovoj oblasti skoro tri puta veća od prosečne zarade u Srbiji.

”Kako bi nastavili ovaj rast nama je potrebno više stručnjaka u ovom sektoru. Devojčice igraju izuzetno važnu ulogu i ukoliko uspemo da dodatno zainteresujemo devojčice za posao u IKT sektoru u Srbiji i region to će nama omogućiti mnogo veći rast“, dodala je.

Premijerka Srbije je zahvalila i kompaniji Huawei na dosadašnjoj saradnji.

“Huaveji je nama bio izuzetno važan partner i u uvodjenju informatike i programiranja u osnovne škole i u širenju specijalizovanih IT odeljenja u srednjim školama i u proširenju kapaciteta tehnoloških i tehničkih fakulteta u Srbiji i kroz otvaranje centra za inovacije i digitalizaciju i kroz izgradnju i jačanje i stvaranje našeg Data centra u Kragujevcu.“

Ove godine izvoz Srbije u sektoru IKT-a preći će 1,7 milijardi evra, dok će suficit biti veći od milijardu evra, što nije slučaj ni sa jednim drugim sektorom u domaćoj privredi. Brnabić je podsetila da je sektor IKT najjača industrija u Srbiji, istakavši da je tek stvorena osnova za dalji rast.

