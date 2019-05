Srbijagas: Delovi Beograda bez gasa zbog oštećenja gasovod

BEOGRAD – Redovne isporuke gasa za oko 1.600 kupaca široke potrošnje u beogradskim naseljima Mirijevo, Palilula, Karaburma i Stara Karaburma obustavljene su danas zbog oštećenja gasovoda u Bulevaru kralja Aleksandra, a biće obnovljene u subotu, 25. maja, u popodnevnim satima, saopšteno je iz JP „Srbijagas“.

„Zbog radova od strane trećeg lica koji su oštetili gasovod na lokaciji Bulevar kralja Aleksandra kod broja 405 Beograd-Zvezdara, danas u prepodnevnim satima došlo je do kratkotrajnog poremećaja isporuke prirodnog gasa na deonici gasovoda Gradske mreže 05-04, potez raskrsnica Bulevar-Ustanička do TO Dorćol“, navodi se u saopštenju.

Ekipe JP „Srbijagas“ odmah su izašle na teren, po prijavi havarije.

Zbog novonastale situacije, dodaje se dalje, bez redovne isporuke prirodnog gasa biće pribiližno 1.600 kupaca široke potrošnje na distributivnoj mreži JP „Srbijagas“ i „Beogas“ d.o.o., i to delovima Grada Beograda: Mirijevo, Palilula, Karaburma i Stara Karaburma.

Zbog složenosti oštećenja, nakon izvršene ekspertize od strane stručnih ekipa JP „Srbijagas“, biće utvrđen i rok za sanaciju ovog gasovoda.

Za to vreme biće obustavljena redovna isporuka prirodnog gasa pomenutim potrošačima. Očekivano vreme za redovnu isporuku gasa je u subotu, 25. maja, u popodnevnim časovima, poručuju iz „Srbijagasa“ uz molbu kupcima u pomrnutim naseljima da imaju razumevanja za ovaj poremećaj i radove koji predstoje.

(Tanjug)