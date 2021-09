Srpske ambasade, konzulati i misije u znaku trobojke

BEOGRAD – Ambasade, konzulati i misije Srbije širom sveta osvanuli su danas okićeni srpskim trobojkama, povodom obeležavanja Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave.

U svih 109 diplomatsko-konzularnih predstavništva Srbije na svim kontinentima, od Pretorije do Osla, od Kanbere do Moskve, od Čikaga do Tokija, u regionu, državama EU, africkim zemljama, Bliskom i Delekom Istoku, Južnoj i Severnoj Americi danas je, u bojama srpske zastave, prigodno obeležen današnji praznik.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.