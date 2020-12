SSP pitala lekare da li treba dozvoliti rad ugostiteljskim objektima

Stranka slobode i pravde (SSP) je u otvorenom pismu trađila od lekara da se izjasne da li u epidemiološkoj situaciji u kojoj dnevno umre po 50 ljudi, a zaraze se hiljade, treba dozvoliti „nesmetan rad svih ugostiteljskih objekata bez ograničenja“.

„Svaki dan govorite da se moraju sprečiti kontakti, da se moraju nositi maske, da je kafanska atmosfera s muzikom jednaka samoubistvu zbog zaražavanja, da je zdravstveni sistem pred pucanjem“, navela je SSP.

„Kao zdravstveni radnici imate veliku odgovornost u narednim danima. Izjasnite se na bazi znanja i savesti dok ne bude prekasno, gradjani Srbije to očekuju i zaslužuju“, ukazala je SSP.

Ta stranka je podsetila da su društvene mreže, izazivajući uznemirenje gradjana, preplavili snimci zabaava stotina ljudi u klubovima čiji su vlasnici bliski vlasti.

SSP je poručila lekarima da je „na tim snimcima očigledno da se ne poštuju epidemiološke mere koje ste vi propisali: ne poštuje se radno vreme, nema propisane fizičke distance, ne nose se maske i nije ugašena muzika, postoji direktan fizički kontakt ljudi“.

U psmu se naglašava da isti ti beogradski klubovi reklamiraju doček Nove godine s hranom, pićem i muzikom.

„Jasno je da je epidemiološki potpuno svejedno da li se to dogadja zvanično od 15 do 20 časova, a nezvanično do ranih jutarnjih sati, ili da je dozvoljeno bilo koje vreme, jer je vreme nevažno, bitni su kontakti. Nadležni organi ne reaguju jer ne smeju. Da li smete vi?“, upitala je SSP lekare.

(Beta)

