Šta se sve menja u ličnim kartama?

Danas će se pred poslanicima naći Izmene Zakona o lično karti, koje znatno pojednostavljuju proceduru u slučaju njenog gubitka.

Lične karte, kakve poznajemo, uskoro mogu biti još više unapređene. Predlozi za izmenu pojedinih odredaba pomoći će građanima da se lična dokumenta dobijaju brže, uz pojednostavljenu proceduru i bez dugih čekanja u redovima.

Možda najvažnija novina jeste uvođenje „adrese prijavljenog prebivališta“.

„Jedna od izmena će biti i omogućavanje da se ne oglašava u Službenom glasniku, nego putem sajta MUP-a, što će olakšati građanima, umanjiti finansijski iznos koji su do sada plaćali za to oglašavanje u Službenom glasniku“, rekla je Valentina Vulić, načelnica Uprave za upravne poslove MUP-a.

Na čipovanim ličnim kartama će, ukoliko predlog izmene zakona bude izglasan, pisati i adresa stanovanja.

Postavlja se pitanje – hoće li promena zakona značiti i vađenje novih ličnih karata?

Promene su predložene zbog nedostataka u važećem zakonu i zbog obaveze koja proizlazi iz projekta Vlade „Stop birokratiji“.

Objašnjavajući šta će sve za građane podrazumevati najavljene izmene Zakona o ličnoj karti, advokat Nebojša Perović istakao je da će prijavljeni podatak o prebivalištu koji se do sada nalazio na čipu lične karte sada biti vidljiv i na kartici, te će tako i biti vidljiv bez korišćenja čipa.

„Što se tiče unosa sertifikata za elektronski potpis u isprave sa čipom, ranije je zakon predviđao da će to biti na zahtev imaoca lične karte, a sada će lična karta biti kvalifikativno sredstvo elektronskog potpisa. To znači da će za pet godina svi građani putem digitalizacije komunicirati s državnom upravom. Ova izmena svakako ima svojih prednosti, ali i mana što se tiče zaštite podataka, i to može biti mač sa dve oštrice“, smatra Perović, a prenosi B92.

Kada je reč o zakonskoj novini u pogledu zabrane korišćenja lične karte kao isprave za prelazak granice koja se može preći bez pasoša, Perović navodi da se to mahom odnosi na osobe protiv kojih se vodi krivični postupak.

„Oni mogu imati mere zabrane prelaska granice uz ličnu kartu, što se odnosi na granicu s Bosnom i Crnom Gorom. MUP donosi rešenje na svakih šest meseci, a po ovim novim predloženim izmenama, to rešenje više neće važiti šest meseci, već sve do okončanja procesa“, zaključio je Perović.

