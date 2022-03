Stiže sneg, temperature i do -10: Prognoza vremena do kraja nedelje

U Srbiji će danas biti pretežno oblačno i malo hladnije, mestimično sa slabom kišom, a na planinama sa snegom, a slab sneg moguć je i u nižim predelima na istoku Srbije, najavio je Republički hidrometeorološki zavod.

Od petka do kraja sedmice suvo uz razvedravanje. Usled priliva hladnijeg vazduha iz istočne Evrope, za dane vikenda ponovo se u jutarnjim satima očekuje mraz, u nižim predelima slabog i umerenog intenziteta, uglavnom od -6 do 0 stepeni, a na planinama i ispod -10 stepeni, dok će dnevna temperatura biti malo ispod proseka za drugu polovinu marta.

Duvaće slab i umeren istočni i jugoistočni vetar. Najniža temperatura kretaće se od jedan stepen do pet, a najviša od šest do 10 stepeni.

Vreme sutra

Ujutro mestimično slab mraz. U toku dana promenljivo oblačno i suvo sa sunčanim intervalima. Vetar slab i umeren, u košavskom području povremeno jak, istočni i jugoistočni. Najniža temperatura od -4 do 3 stepena, a najviša od 8 do 13 stepeni.

Vremenska prognoza za vikend

U subotu ujutru jutro u većem delu slab do umeren mraz. U toku dana pretežno sunčano. Vetar slab do umeren, istočni i severoistočni. Najniža temperatura od -6 do 2 stepena, a najviša od 7 do 12 stepeni.

U nedelju ujutru slab do umeren mraz. U toku dana sunčano. Vetar slab do umeren, severoistočni. Najniža temperatura od -7 do 0 stepeni, a najviša od 7 do 11 stepeni.

