Stiže velika promena vremena: U Srbiji od danas minus i snežni pokrivač do 15 cm

RHMZ izdao je upozorenje za sredu 20. novembar i kako se navodi u saopštenju očekuju se snežne padavine i snežni pokrivač.

U brdsko – planinskim predelima zapadne, jugozapadne i južne Srbije krajem dana i u toku noći ka četvrtku se očekuju snežne padavine pri čemu će doći do formiranja snežnog pokrivača visine od 10 do 15 cm, lokalno i više. Takođe, u nižim predelima centralne, zapadne i južne Srbije očekuje se snežni pokrivač visine oko 5 cm, koji će se formirati za kratak vremenski period, piše u upozorenju RHMZ-a.

Prema prognozi za danas i sutra susnežica se očekuje večeras u Novom Sadu, Loznici, Beogradu i Kragujevcu, dok će u Negotinu, Nišu i Prištini padati kiša.

I dok će nas danas sve do popodneva biti neobično toplo sa temperaturama između 13 i 17 stepeni Celzijusovih. Od 16h očekuje se pad temperature za 10 stepeni, a odmah potom će početi padavine. U toku noći između srede i četvrtka temperature će biti oko nule. Najhladnije biće na Zlatiboru i Kopaoniku sa noćnim temperaturama od -4 do -6 stepeni. U Četvrtak na Kopaoniku biće -5 stepeni, dok će u gradovima se kretati između 4 do maksimalnih 9 stepeni.

