Stručnjaci: Da novi most ali ne na mestu starog Savskog mosta

Predstavnici udruženja arhitekata Srbije ocenili su danas da je Beogradu potreban novi most, ali da ideja da se sruši Stari savski most pa na njegovom mestu napravi novi nije dobra, dok stručnjaci sa Saobraćajnog fakulteta upozoravaju da bi rušenje mosta moglo izazvati saobraćajni haos.

Predsednik Akademije arhitekture Srbije Bojan Kovačević rekao je agenciji Beta da misli da mora da se pravi novi most zato što postojeći ne može više da se ojača, niti mogu da se dodaju nove trake, ali da je pitanje zašto rušiti stari most i baš na tom mestu praviti novi.

„Jasno je da je to zbog projekta „Beograd na vodi“, kazao je Kovačević.

On je rekao da bi, prema projektu, novi most trebalo da bude sličnog lika kao postojeći što, kako je rekao, nije dobro rešenje.

„Za mene je najspornije to što je data obaveza da most ima lukove da podseća na sadašnji, a pravilo je da unutargradski mostovi treba što manje da preprečuju pogled sa jedne obale na drugu. Zato je to jako loša ideja“, kazao je Kovačević.

On je dodao i da je veliki problem što u javnosti postoje oprečne izjave o tome šta će se desiti sa postojećim mostom, jer su pojedini predstavnici gradske vlasti rekli da će on biti srušen, a drugi da će biti prenet na Ratno ostrvo.

„U toku je predizborna kampanja i sada svako priča šta hoće, ali potpuna je nebuloza ideja da se postojeći most prebaci na Ratno ostrvo kako bi se ono spojilo sa zemunskom obalom. Iza toga se verovatno krije namera da se gradi na Ratnom ostrvu“, upozorio je Kovačević.

Profesor Saobraćajnog fakulteta Milan Vujanić istakao je da je veliki problem što nema „vizibiliti studije“ koja bi dala ekonomsku i saobraćajnu opravdanost.

„Ja ne vidim ozbiljne argumente, a taj ko predlaže da se pravi novi most i ruši stari, mora da ima mnogo argumenata da je to rešenje racionalno, isplativo i prihvatljivo gradjanima“, rekao je Vujanić agenciji Beta.

On kaže da rušenjem starog mosta može nastati saobraćajni haos jer se prekidaju sve tramvajske veze starog i Novog Beograda.

„Most na Adi je predvidjen da ima tramvajske šine, ali od toga za sada nema ništa. A šta će biti sa gradjanima i prevozom – nekako će dolaziti do mosta, a odatle čamcima ili peške“, rekao je Vujanić i dodao da je lako srušiti most, ali da treba najmanje dve do tri godine za izgradnju novog.

„Odlična je ideja da Beograd ima novi most, Pariz ih ima 17 i ja znam da je bila ideja da se pravi most nešto niže ispod Pančevačkog mosta kako bi se povezao kružni prsten obilaznice oko Beograda. Ta ideja ima smisla“, kazao je Vujanić.

Gradonačelnik Siniša Mali je 23. januara potpisao ugovor sa Saobraćajnim institutom CIP i predstavio izgled novog mosta koji će biti izgradjen na mestu Starog savskog. Kako je tada naveo, CIP će u narednih 10 meseci završiti idejno rešenje, idejni projekat a zatim će biti izabran izvodjač radova.

Mali je najavio da će novi most imati četiri saobraćajne i dve tramvajske trake, ali i staze za pešake i bicikliste.

Strri savski most je sagradjen tokom Drugog svetskog rata 1942, jer je tada jedini most preko reke Save (Most kralja Aleksandra) bio srušen. Most je od miniranja 20. oktobra 1944. godine spasio beogradski učitelj Miladin Zarić.

Za vreme rata nacistički vojnici su most zvali Most princa Eugena, a nakon rata ga je lokalno stanovništvo zvalo Nemački most. Vremenom su se oba naziva prestala koristiti.

Tramvajske šine na mostu su postavljene 1984. u sklopu izgradnje tramvajske pruge do Bloka 45 na Novom Beogradu. Most je više puta rekonstruisan, a poslednji put 2007.

Kandidat za gradonačelnika Beograda i nekadašnji prvi čovek prestonice Dragan Djilas protivi se rušenju Starog savskog mosta.

