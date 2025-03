Studenti sa skupa na Slaviji pozvali građane da ne odustanu od podrške u borbi za promene

Studenti koji su organizovali skup pod nazivom „15. za 15“ pozvali su danas građane da ne odustanu od podrške njihovoj borbi i da istraju u zajedničkim pokušajima da zajedno probude i promene Srbiju.

„Vaš glas vredi. Hajde da zajedno probudimo Srbiju i istrajemo u borbi ne samo za studente, nego i za poljoprivrednike, prosvetne radnike, glumce, novinare, inžernjere… Za sve one koje smo izgubili i za one koje bi izgubili da smo nastavili da ćutimo“, rekla je studentkinja koja se nije predstavila, a koja je prva govorila sa bine na Trgu Slavija.

Ona je ukazala na to kako su se odvijali protesti do sada i podsetila da je u međuvremenu došlo i do ostavke premijera i gradonačelnika Novog Sada a da su održani veliki i vrlo uspešni protesti u Novom Sadu, Kragujevcu, Novom Pazaru i Nišu.

„Nikada u većem broju u Nišu su se spojili sever i jug, kao uvertira za današnji skup u Beogradu. Ostaće neizbrisiv trag na suze koje smo podelili, predele koje smo obišli, rane koje ste nam previjali i umor koji ste nam izlečili. Sve što se događalo dovelo nas je do sadašnjeg trenutka i pogledajte koliko nas je“, rekla je ona.

Studentkinja je nakon toga najavila emitovanje video kompilacije javnih skupova koji su bili održani širom zemlje.

Građani su njen govor prekidali uzvicima „pumpaj, pumpaj“.

Glavna bina večerašnjeg protesta postavljena je na Trgu Slavija a manje bine su postavljene u parku Manjež i ispred Doma Narodne skupštine, gde se i dalje nalazi više desetina hiljada ljudi.

Postavljena bina na Trgu Slavija, građani još pristižu

Organizatori studentskog protesta „15. za 15“ postavili su danas binu na kružnom toku na Trgu Slavija a u tom delu grada nalazi se više desetina hiljada ljudi, dok brojni građani još pristižu.

Osim bine i video bima postavljena su i dva velika zvučnika ispred restorana brze hrane Mekdonalds.

Bina je inicijalno postavljena ispred Doma Narodne skupštine, gde se okupio veliki broj ljudi ali je na poziv studenata premeštena na Slaviju.

Sam kružni tok je u potpunosti ispunjen građanima a kolone pristižu iz svih pravaca, odnosno iz Beogradske i Resavske ulice, Bulevara oslobođenja i ulica Kralja Milana, Mekenzijeve i Svetog Save.

Bulevar oslobođenja je ispunjen gotovo do autoputa prema Nišu.

Građani nose srpske zastave i transparente „Ruke su vam krvave“, „Revolucija obojena ljubavlju“ i druge.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com