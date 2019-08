Sutra bez tople vode na području toplane „Dunav“

BEOGRAD – Deo potrošača na grejnom području toplane „Dunav“ sutra, 23. avgusta, privremeno će biti bez potrošne tople vode.

Do prekida u isporuci toplotne energije za pripremu potrošne vode delu korisnika na grejnom podrušju toplane „Dunav“ doći će zbog neophodnih radova Javnog preduzeća „Srbijagas“ na merno-regulacionoj stanici i to u terminu od 9 do 19 časova 23. avgusta.

(Tanjug)