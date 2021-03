Sutra bez vode deo Zemuna zbog radova

BEOGRAD – Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži na opštini Zemun sutra od 09.00 do 22.00 sata, bez vode će biti potrošači u nekoliko ulica.

To su Đorđa Čutukovića, neparna strana (od Krajiške do Atanasija Pul?e), Atanasija Pulje i Geteova (od Atanasija Pulje do Krajiške), saopštio je Beogradski vodovod i kanalizacija.

Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđena je auto-cisterna.

(Tanjug)

