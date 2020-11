Sutra i u Srbiji Evropska noć istraživača

Gotovo trideset gradova iz Srbije prihvatilo je učešće u ovogodišnjoj, 11. Evropskoj noći istraživača koja će se sutra i u subotu održati onlajn uz naučno-popularne video-serije, virtuelne šetnje i posete laboratorijama, naučne kvizove i interaktivne igre.

Više od stotinu naučnika i naučnica iz Srbije radilo je na onlajn programu koji će u potpunosti biti besplatno dostupan na sajtu www.nocistrazivaca.rs.

„Ovogodišnja onlajn Evropska noć istrazivača omogućila nam je da udjemo u domove širom Srbije i da probamo da probudimo istraživački duh“, kazala je koordinatorka projekta SCIMFONICOM 2020. Biljana Šljukić Paunković.

Podsetila je da je svrha Noći istraživača da popularizuje nauku, potencijalno pospešujući razvoj, te je ta manifestacija „uvek bitna za društvo, a u ovom izuzetnom vremenu tim bitnija, jer omogućava povezivanje mlade publike sa istrazivačima na kreativne načine“, kazala je ona.

Koordinatorka projekta ReFocus 3.0 Tanja Adnadjević navela je da je Evropska noć istraživača pokazaju da svako može da se bavi naukom, pogotovo „ove godine koaj nesumnjivo pokazuje značaj nauke za našu civilizaciju i želja nam je da se ta misao zadrži u javnosti što duže, i u narednim generacijama“, rekla je ona.

Istakla je da se svake godine organizatori trude da kroz zanimljive ekperimente i priče dočaraju razne probleme iz nauke, da predstave istraživače, kao važne pojedince u društvu.

Evropska noć istraživača u Srbiji finansira se iz programa „HORIZON 2020“, koji predstavlja najveći program Evropske unije za istraživanje i inovacione delatnosti, u okviru potprograma „Marija Sklodovska-Kiri“.

Ovogodišnja manifestacija u Srbiji se realizuje kroz tri projekta.

Projekat SCIMFONICOM 2020 (Science in Motion for Friday Night Commotion) koordiniše Fakultet za fizičku hemiju Univerziteta u Beogradu, a partner je Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo.

Projekat ReFocuS 3.0 (The Road to Friday of Science), čiji je koordinator Centar za promociju nauke, organizuje Evropsku noć istraživača u saradnji sa Institutom za biološka istraživanja „Siniša Stanković“, Prirodno-matematičkim fakultetom iz Niša i Zavodom za zaštitu spomenika kulture Kragujevac.

Projekat Reconnect Upgrade 20.20 (Research, Connections, Networks and Culture) vodi Kreativno edukativni centar iz Novog Sada, a partneri su Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet Novi Sad, Udruženje naučnih komunikatora – NAUKOM, Centar za promociju nauke i Visoka tehnička škola strukovnih studija Subotica.

Informacije o Noći istraživača su na www.nocistrazivaca.rs i na Fejsbuku, Jutjubu, Instagramu, Tviteru i Tiktoku.

(Beta)

