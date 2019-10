BEOGRAD – U Srbiji će se sutra naoblačenje mestimicno sa kisom ili kratkotrajnim pljuskovima sa severa i zapada, do kraja dana proširiti na ostale krajeve. Na jugu Srbije veći deo dana zadržaće se suvo i toplo vreme.

Vetar će biti slab i umeren severni, severozapadni. Jutarnja temperatura od 5 do 14 C, najviša dnevna od 16 do 26 C, saopštio je Republički hidrometeoroloski zavod.

(Tanjug)