Sutra moguć i SNEG, čeka nas i olujna košava, a onda – PREOKRET

U Srbiji će sutra biti pretežno oblačno, hladno, mestimično sa slabom kišom, na visokim planinama susnežica i kratkotrajan sneg.

Na severu Vojvodine biće pretežno sunčano. Krajem dana očekuje se prestanak padavina.

Vetar će biti slab i umeren, severni, severoistočni, uveče u skretanju na istočni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od 0 do 7 C, najviša dnevna od 7 do 11 C, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

U Beogradu pretežno oblačno, hladno, povremeno sa slabom kišom. Vetar slab i umeren, severni, severoistočni, uveče u skretanju na istočni i jugoistočni.

Jutarnja temperatura 5 C, najviša dnevna 9 C.

Izgledi vremena u Srbiji za narednih sedam dana – do 7. novembra: u petak tokom dana postepeno razvedravanje, uz jačanje južnog i jugoistočnog vetra.

Od subote porast temperature. Za vikend promenljivo oblačno, sa sunčanim intervalima, u košavskom području i na planinama umeren i jak južni i jugoistočni vetar, u nedelju povremeno sa udarima olujne jačine.

Zatim relativno toplo, uz česta prolazna naoblačenja i uglavnom slabe padavine.

(Tanjug)