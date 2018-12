Sutra oblačno i suvo, do 11 C

BEOGRAD – U Srbiji će sutra u jutarnjim satima mestimično biti magle uz nisku oblačnost. Naoblačenje koje će ujutru zahvatiti severne krajeve, sredinom dana proširiće se na ostale predele uslovljavajući kišu ponegde u Banatu i na istoku Srbije, uz istovremeno smanjenje oblačnosti sa severa.

Vetar slab zapadni i jugozapadni, posle podne i uveče u skretanju na severozapadni i pojačanju. Jutarnja temperatura od minus 4 do plus 4 stepena, najviša dnevna od 5 do 11 C.

Uveče i noću stići će novo naoblačenje mestimično sa slabim padavinama, kišom i snegom u planinskim predelima, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

U Beogradu će pretežno oblačno i veći deo dana suvo, tokom noći moguća je kratkotrajna kiša. Vetar slab zapadni, po podne i uveče umeren severozapadni. Jutarnja temperatura 4, najviša dnevna 8 C.

Prema prognozi za narednih sedam dana, u Srbiji će do kraja godine biti pretežno oblačno. U subotu mestimično slabe padavine, u nižim predelima kiša, u brdsko-planinskim predelima sneg.

U nedelju i ponedeljak očekuje se vetrovito vreme sa umerenim i jakim

severozapadnim vetrom. U nedelju pre podne na severu, a po podne i u ostalim predelima kiša, a u brdsko-planinskim predelima sneg.

Tokom noći ka ponedeljku i u ponedeljak kiša će prelaziti u susnežicu

i sneg i u nižim predelima, a na zapadu, jugozapadu i jugoistoku će doći i do stvaranja snežnog pokrivača, dok će na severu zemlje biti uglavnom suvo. Prva dva dana nove godine uglavnom suvo, a zatim osetno hladnije sa snežnim padavinama.

(Tanjug)