Sutra oblačno i suvo, uveče moguća slaba kiša

U Srbiji će sutra posle jutarnje magle biti umereno oblačno sa sunčanim intervalima i u većini mesta suvo, samo ponegde sa slabom kratkotrajnom kišom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) i dodao da će na visokim planinama provejavati slab sneg.

Vetar će biti slab i umeren, zapadni i jugozapadni, na istoku Srbije povremeno jak, severozapadni. Najniža temperatura kretaće se od minus jedan do šest stepeni, a najviša od šest do 13 stepeni Celzijusa. U nižim predelima u većini mesta doći će do potpunog otapanja snežnog pokrivača.

U Beogradu će sutra biti umereno oblačno sa sunčanim intervalima i veći deo dana suvo. U pojedinim delovima grada moguća je kratkotrajna kiša. Vetar će biti slab i umeren, zapadni i jugozapadni. Najniža temperatura biće oko pet, a najviša oko deset stepeni Celzijusa.

U Srbiji u ponedeljak naoblačenje s kišom, na planinama sa snegom. Od utorka će biti umereno do potpuno oblačno i hladnije sa slabim jutarnjim mrazem i dnevnom temperaturom malo ispod ili oko prosečnih vrednosti.

U Beogradu se predvidja slično vreme u istom periodu.

Biometeorološka prognoza za nedelju, 23. decembar 2018:

Hronično obolelim osobama i meteoropatama savetuje se opreznost usled nepovoljne biometeorološke situacije. Naročito izražene tegobe mogu imati astmatičari i cerebrovaskularni bolesnici. Mogući su glavobolja, promenljivo raspoloženje i pospanost. U saobraćaju je neophodna dodatna pažnja.

(Beta)