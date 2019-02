Sutra oblačno, ponegde sunčano, temperatura do osam stepeni

BEOGRAD – Na severu Srbije i u Negotinskoj Krajini sutra će biti pretezno suncano, u ostalim krajevima umereno do potpuno oblačno, ujutro i pre podne još ponegde sa slabim snegom, uglavnom u planinskim predelima.

Posle podne i uvece postepeno razvedravanje. Vetar slab i umeren, na planinama jak, severozapadni.

Najniza temperatura od -5 do 0 C, a najvisa od 2 do 8 C. Uvece i u toku noci sa severozapada novo umereno naoblacenje, saopštio je Republički hidrometeoroloski zavod.

U Beogradu će biti promenljivo oblacno sa suncanim intervalima. Vetar slab i umeren, severozapadni. Najniza temperatura oko -1 C, a najvisa oko 6 C.

U toku noći naoblacenje.

Izgledi vremena za Srbiju u narednih sedam dana – do 20. februara:

U cetvrtak u vecem delu pretezno oblacno i suvo, samo u Negotinskoj Krajini pretezno suncano i vetrovito.

U toku noći, u petak ujutro i pre podne mestimicno kisa i sneg, uglavnom na istoku, jugu i jugozapadu Srbije, a zatim do kraja perioda suvo, od subote pretezno suncano i sve toplije.

(Tanjug)