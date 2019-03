BEOGRAD – U Srbiji će sutra biti pretežno oblacno, svezije, ponegde sa slabom kisom, a samo na istoku i jugoistoku promenljivo oblacno sa suncanim intervalima.

Vetar slab i umeren, na istoku povremeno i jak, severni i severozapadni. Jutarnja temperatura od 2 C do 8 C, a najvisa dnevna od 9 C na zapadu do 18 C na istoku, saopštio je Republicki hidrometeoroloski zavod.

(Tanjug)