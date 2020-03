Sutra oblačno, u nekim delovima zemlje povremeno kiša

BEOGRAD – U Srbiji će sutra biti umereno do potpuno oblačno, na severu i zapadu suvo, u ostalim krajevima povremeno sa kišom, na planinama sa snegom.

Više padavina se očekuje na istoku. Vetar će biti slab i umeren severozapadni. Najniža temperatura od 0 do 5 C, najviša od 7 do 12 C.

(Tanjug)