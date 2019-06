Sutra počinje obnova poteza od Zološkog vrta do Ruzveltove

BEOGRAD – Rekonstrukcija ulica cara Dušana, Džordža Vašingtona, 27. marta i Kraljice Marije počinje sutra, a radovi će se izvoditi u tri faze, najavio je glavni urbanista Beograda Marko Stojčić.

Reč je o potezu od Zološkog vrta do Ruzveltove ulice, rekao je Stojčić za Tanjug i dodao da je to obimna rekonstrukciji koja će biti završena do 20. decembra.

„Moramo stići da završimo radove do 20. decembra kada su i najveće gužve u Beogradu jer svi znamo da desetak dana pred Novu godinu imamo ozbiljne gužve i u tom smislu naša je obaveza da dogovorimo sa izvođačem da on stigne da završi radove do 20. decembra“, rekao je Stojčić.

On je rekao da je dobro to što će se najveći deo radova obaviti preko leta, kada u gradu nije toliko veliki intenzitet saobraćaja.

Stojčić je pojasnio je da će se rekonstrukcija vršiti u tri faze od kojih prva, koja podrazumeva obnovu ulica 27. marta i Kraljice Marije, počinje 15. juna i trajaće 65 dana.

Druga faza kreće 20. avgusta, trajaće 70 dana i u njoj će se rekonstruisati ulica Džordža Vašingtona, naveo je i dodao da treća faza počinje 30. oktobra, da će trajati 65 dana i da podrazumeva rekonstrukciju ulice cara Dušana.

Stojčić je rekao da je obnova tih saobraćajnica neophodna i da podrazumeva i zamenu kompletne infrastrukture ispod kolovoza, te apelovao na građane da imaju razumevanja tokom izvođenja radova.

On je istakao da će se i ubuduće nastaviti sa rekonstrukcijom ulica u prestonici jer ima puno saobraćajnica koje treba obnoviti.

(Tanjug)