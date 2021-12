Sutra počinje uklanjanje bespravnog objekta u Zemunu

BEOGRAD – Gradska građevinska inspekcija zakazala je za sutra uklanjanje bespravnog objekta u Ulici Milana Uzelca preko puta broja 18 u Zemunu, saopšteno je iz Sekretarijata za inspekcijske poslove

U pitanju je bespravan objekat koji se nalazi u sklopu kompleksa bivše fabrike „Impa”.

Gradska građevinska inspekcija dobila je više prijava da je došlo do naginjanja fasadnog zida na objektu koji je predmet izvršenja. Imajući to u vidu, inspekcija je izvršila hitan, vanredan nadzor na ovoj lokaciji. Utvrđeno je da je usled starosti, dotrajalosti, atmosferskih uticaja i neadekvatnog održavanja, došlo do devastacije, odnosno urušavanja krova i naginjanja fasadnog zida objekta koji je pozicioniran ka Ulici Milana Uzelca preko puta broja 18.

Zid je nagnut ka unutrašnjem delu objekta. Građevinska inspekcija je odmah obeležila objekat trakom kako bi upozorila građane na potencijalnu opasnost.

Istog dana su upućeni hitni dopisi nadležnim službama u cilju obezbeđivanja okoline objekta u slučaju naglog urušavanja, navodi se u saopštenju.

Konstatovano je da objekat predstavlja neposrednu opasnost za ljude, prolaznike, saobraćaj i okolinu u slučaju naglog urušavanja, te je po sprovođenju inspekcijskog postupka zakazano izvršenje u cilju zaštite javnog interesa, preneo je Sekretarijat za informisanje.

(Tanjug)

