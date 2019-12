BEOGRAD – U Srbiji će sutra ujutro i pre podne biti umereno do potpuno oblačno, uglavnom suvo i mestimično maglovito. Sredinom dana delimicno razvedravanje.

Vetar će biti slab i umeren, jugoistocni. Najniza temperatura od -3 do 4 C, a najvisa od 7 do 14 C, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

