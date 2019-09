BEOGRAD – U Srbiji će sutra ujutru ponegde po kotlinama i visoravnima biti kratkotrajne magle, a u toku dana pretežno sunčano i natprosečno toplo.

Vetar slab, promenljiv. Najniza temperatura od 7 do 15 C, a najvisa od 26 do 30 C, saopštio je Republicki hidrometeorološki zavod.

(Tanjug)