Sutra prohladno jutro, dan pretežno sunčan i topao

U Srbiji će sutra posle slabog jutarnjeg mraza na jugozapadu i jugu, biti pretežno sunčan i topliji dan, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Sa zapada će krajem dana stići naoblačenje dok će uveče i tokom noći na severu, zapadu i jugozapadu Srbije pasti kiša.

Najniža temperatura sutra biće od minus jedan do devet stepeni a najviša od 15 do 23 stepena Celzijusa.

Vetar umeren i jak, na jugu Banata i olujni, južni i jugoistočni.

U Beogradu sutra pretežno sunčano i toplije. Vetar umeren i jak, jugoistočni.

Jutarnja temperatura od sedam do devet stepeni Celzijusa, a najviša dnevna oko 20 stepeni.U Srbiji će u sredu biti oblačno i hladnije sa kišom i lokalnim pljuskovima koji će ponegde biti praćeni i grmljavinom uz skretanje vetra na umeren i jak severozapadni, uz osetni pad temperature.

Na planinama će padati sneg, a kasnije posle podne i uveče kiša će preći u sneg ponegde i u nižim predelima centralne i južne Srbije, dok se na severu očekuje prestanak padavina.

U četvrtak hladno, ponegde sa slabim prizemnim mrazem, tokom dana u većem delu suvo uz postepeno smanjenje oblačnosti, a samo na jugu i istoku još ujutru i pre podne mestimično sa slabim snegom.

Od petka u Srbiji pretežno sunčano i ponovo toplije.

Biometeorološka prognoza za: 14.03.2023.

Nepovoljne biometeorološke prilike pred očekivanu promenu vremena mogu uzrokovati tegobe kod svih hroničnih bolesnika. Poseban oprez savetuje se osobama sa srčanim i psihičkim tegobama. Meteoropatske reakcije u vidu glavobolje, razdražljivosti, bolova u kostima, zglobovima i mišićima mogu se javiti u jačoj formi. U saobraćaju je neophodan dodatni oprez.

(Beta)

