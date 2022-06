Sutra promenljivo i nestabilno, povremeno uz pljuskove s grmljavinom

U Srbiji će sutra biti promenljivo i nestabilno vreme uz povremene pljuskove sa grmljavinom koji će lokalno biti praćeni gradom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Najniža temperatura od 15 do 20 stepeni, a najviša od 26 do 30 stepeni Celzijusa. Vetar slab do umeren, promenljiv, u zoni pljuskova i jak.

U Beogradu će biti nestabilno uz mogućnost kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom. Najniža temperatura oko 20 stepeni, a najviša oko 28. Vetar uglavnom slab, u slučaju pljuskova pojačan.

U Srbiji su do 9. juna moguće kratkotrajne vremenske nepogode sa pljuskovima i grmljavinom, lokalno i sa gradom, jakim vetrom i količinom padavina većom od 20 mm za kratko vreme.

U utorak u većem delu zemlje promenljivo, sa sunčanim intervalima i suvo, a pljuskovi i grmljavine posle podne i uveče očekuju se na zapadu i severozapadu Srbije.

Od srede do petka, 10. juna, u svim krajevima će biti nestabilno s kišom, pljuskovima i grmljavinom, lokalno sa većom količinom padavina, gradom i jakim vetrom u zoni pljuskova.

U subotu na severu Srbije razvedravanje, a pljuskovi i grmljavine očekuju se još južnije od Save i Dunava. U nedelju i ponedeljak sunčano i toplo.

Biometeorološka prognoza za ponedeljak, 6. jun 2022:

Usled očekivane biometeorološke situacije, izvesne tegobe mogu imati osobe sa srčanim oboljenjima i astmatičari. Nesanica, glavobolja i bolovi u zglobovima su moguće meteoropatske reakcije.

(Beta)

